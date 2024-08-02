القبض على متهم بحوزته 14 كيلو مخدر حشيش في الجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 14 كيلو حشيش بالجيزة.

وردت معلومات لقسم شرطة الجيزة، تفيد بقيام شخص بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهم وبحوزته 14 كيلو و500 جرام من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالوقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.