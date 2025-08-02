رسوم ترامب الجمركية تهدد المزارعين بزيادة في أسعار المعدات عالميًا

- الهند تحاول استرضاء البيت الأبيض باستيراد السلع الأمريكية

حذّرت شركتا "إيه جي سي أو" و"سي إن إتش إندستريال"، المتخصصتان في إنتاج وبيع الآلات الزراعية ومعدات البناء، من أن تصاعد الرسوم الجمركية سيجبر مصنّعي المعدات الزراعية على تمرير التكاليف الإضافية إلى المزارعين، سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية أنحاء العالم.

وأصدر البيت الأبيض، أمس الجمعة، جدولًا محدثًا للرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها على واردات عدد من الشركاء التجاريين، تضمن إعلانًا رسميًا عن هيكل الرسوم الجديدة، والتي تراوحت نسبها بين 10% و41%.

وانتهت، الجمعة، المهلة البالغة 90 يومًا التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية على واردات من أكثر من 180 دولة.

وتوصل ترامب إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم تجارية بنسبة 15%، فيما لم تتضح بعد أي تفاصيل بشأن المفاوضات مع الصين، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وقال إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه جي سي أو"، في مقابلة مع وكالة بلومبرج: "لدينا كم هائل من التكاليف التي يجب استيعابها بطريقة ما، ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان، في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المنتجات".

وأوضح أن تداعيات الرسوم الجمركية لا تزال غير محددة، مشيرًا إلى أن قرارات ترامب الأخيرة حدّدت حدًّا أدنى للرسوم بنسبة 10%، ما قد يدفع الشركات إلى رسم سيناريوهات أكثر تعقيدًا لمحاولة الحد من التكاليف مع الحفاظ على الأرباح. وتوقّع أن ترتفع الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه التقديرات قد تتغير.

وأعلنت شركة "سي إن إتش"، التي تمتلك علامات تجارية مثل "كيس آي إتش" و"نيو هولاند"، أنها رفعت أسعار معداتها الخاصة بموديلات عام 2026، دون أن تحدد قيمة الزيادة. ويأتي ذلك في أعقاب ارتفاع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من العام، مما أدى إلى صعود تكاليف المواد في السوق الأمريكية.

وتأتي احتمالات ارتفاع أسعار المعدات الزراعية في وقت يواجه فيه المزارعون أيضًا انخفاضًا في أسعار المحاصيل، ما يقلص قدرتهم على الإنفاق.

ومن جانب آخر، تدرس الهند حاليًا عدة خيارات لاسترضاء البيت الأبيض، من بينها زيادة وارداتها من الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، بهدف تحسين العلاقة الثنائية وتخفيف حدة الرسوم المفروضة.

وقال فيفيك ميشرا، نائب مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش فاونديشن": "ما نشهده حاليًا هو عاصفة تضرب العلاقات الهندية الأمريكية، لكني أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتجاوزها".

وكان ترامب قد أعلن فرض رسوم بنسبة 25% على الهند اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي، مشيرًا إلى احتمال فرض عقوبات أخرى – لم يتم تحديدها – في حال استمرار الهند في شراء الطاقة الروسية.