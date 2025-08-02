قطع مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، 15 شجرة زيتون مُعمِّرة، فيما أطلق آخرون مواشيهم للرعي في أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وفي قرية فرخة جنوب سلفيت شمالي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا منطقة المنقاع، وقطعوا 15 شجرة زيتون مُعمِّرة، تعود ملكيتها إلى المواطنين عادل ياسين وفتحي الأشقر.

وفي قرية شلال العوجا شمال أريحا شرقي الضفة، أوضحت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، أن إسرائيليين من البؤر الاستيطانية قرب قرية شلال العوجا، رعوا أغنامهم في أعلاف ومحاصيل سكان قرية عين العوجا الفلسطينية.

وقالت المنظمة، إن أغنام المستوطنين الإسرائيليين أتلفت الأعلاف والأراضي الفلسطينية المزروعة.

وأشارت إلى أن المستوطنين شددوا خلال العام الجاري من عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين في التجمعات البدوية في العوجا؛ من أجل استغلال المياه وتهجير السكان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة "الجدار والاستيطان" الفلسطينية، ارتكب المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، ألفين و153 اعتداء، تسببت في استشهاد 7 فلسطينيين.

وبموازاة حرب الإبادة، تسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، في استشهاد ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.



