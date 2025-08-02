غرقة العمليات المركزية بحزب الوفد تتابع سير انتخابات الشيوخ يومي الإثنين والثلاثاء

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تتابع غرفة العمليات المركزية بحزب الوفد الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، العملية الانتخابية على مدار اليومين من داخل المقر المركزي لحزب الوفد .

وتتشكل الغرفة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد وعضوية المهندس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب والمستشار صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا ونقيب المحامين ببورسعيد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد والمحاسب جمال شحاته عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب ، بالإضافة إلى صلاح توفيق مدير مكتب رئيس الحزب وأحمد عزت مدير المقر وعلي حسن مدير شئون العضوية .



وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي أن الغرفة سوف تتيح كافة المعلومات عن سير العملية الانتخابية ومرشحي الحزب لمن يرغب وسوف تنعقد من الساعة ال٩ صباحا حتي السابعة مساءا علي مدار اليومين.

وأضاف سكرتير عام الحزب أن المركز الاعلامي للحزب يتابع العملية الانتخابية وسير التصويت للقائمة الوطنية التي يشارك فيها الوفد كما يتولي المركز تقديم كافة الدعم الإعلامي لمرشحي الوفد.