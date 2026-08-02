مدير أمن الفيوم يعتمد حركة تنقلات تشمل رؤساء المباحث ومأموري الأقسام والإدارات المتخصصة

اعتمد اللواء أشرف عبد الموجود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات داخلية لعدد من ضباط مديرية أمن الفيوم، شملت رؤساء المباحث ومأموري الأقسام والمراكز، وعددًا من القيادات بالإدارات والأفرع المتخصصة، وذلك في إطار حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة، وبهدف دعم منظومة العمل الأمني وتعزيز كفاءة الأداء الميداني.

وشملت الحركة الدفع بقيادات جديدة في عدد من المواقع الشرطية، حيث تولى المقدم أحمد جمعة رئاسة مباحث قسم أول الفيوم، والرائد هشام علي حسن رئاسة مباحث قسم ثان الفيوم، والمقدم مصطفى رشاد رئاسة مباحث قسم الفيوم الجديدة.

وفي مراكز الشرطة، جرى تكليف الرائد شريف فارس برئاسة مباحث مركز الفيوم، والرائد عمر بهجت برئاسة مباحث مركز إطسا، والمقدم أحمد بنداري برئاسة مباحث مركز طامية، والرائد هيثم طلبة برئاسة مباحث مركز إبشواي، والرائد أحمد ممدوح برئاسة مباحث مركز الشواشنة، والرائد مصطفى قرني برئاسة مباحث مركز يوسف الصديق، والرائد علي أبو جليل برئاسة مباحث مركز سنورس، والرائد أحمد صوفي برئاسة مباحث مركز سنهور القبلية.

كما تضمنت الحركة إجراء تغييرات بعدد من الإدارات المتخصصة، حيث تولى المقدم عبدالله عثمان رئاسة مباحث مرور الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئاسة مباحث التحريات بالمديرية، والمقدم أحمد صلاح الخولي رئاسة مباحث المعلومات، والمقدم أحمد الهاين رئاسة مباحث الأموال العامة، والمقدم حسين فؤاد رئاسة مباحث إدارة المساعدات الفنية، والرائد أحمد عبدالمجيد رئاسة مباحث مكتب مكافحة المخدرات، والرائد أحمد نبيل رئاسة مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية، والرائد محمد عطية هيكل رئاسة مباحث الترحيلات، والعقيد كريم حمزة رئاسة مباحث الأحوال المدنية.

وشملت الحركة، أيضًا تعيين العقيد محمد خضر مأمورًا لقسم شرطة أول الفيوم، والعميد محمد أبو لطيعة مأمورًا لقسم شرطة ثان الفيوم، والعميد محمود أبو بكر مأمورًا لمركز شرطة الفيوم، والعقيد أحمد سيف مأمورًا لمركز شرطة طامية، والعميد محمد فؤاد مأمورًا لمركز شرطة سنورس، والعقيد مصطفى نمر مأمورًا لمركز شرطة سنهور القبلية، والعميد مصطفى زيدان مأمورًا لمركز شرطة الشواشنة، والعقيد محمد علاء توفيق مأمورًا لمركز شرطة إبشواي، والعقيد عمرو سويلم مأمورًا لمركز شرطة يوسف الصديق.

فيما تم في قطاع الإدارات والأفرع، تكليف العقيد وائل عبد الحي وكيلًا لإدارة مرور الفيوم، والرائدين محمد علي طرفاية وأحمد يسري قناوي للعمل بإدارة المرور، والعقيد معتز اللواج رئيسًا لفرع شرق الفيوم، والعقيد محمد ثروت رئيسًا لفرع غرب الفيوم، والرائد مهند الشريف رئيسًا لقوات الأمن، إلى جانب إجراء عدد من التنقلات بين معاوني المباحث بعدد من الأقسام والمراكز والإدارات.

وتأتي الحركة في إطار توجه وزارة الداخلية نحو الاستفادة من الخبرات الأمنية، وتجديد القيادات بالمواقع المختلفة، بما يدعم تطوير الأداء الأمني، ويعزز سرعة الاستجابة للبلاغات، ويسهم في تحقيق الانضباط وحفظ الأمن على مستوى محافظة الفيوم.