تضاؤل فرص انتقال ألفاريز إلى برشلونة

تتراجع حظوظ انتقال جوليان ألفاريز إلى برشلونة، مع اقتراب موعد عودته إلى تدريبات أتلتيكو مدريد، وسط تطورات متسارعة قد تعقّد مستقبله خلال الأيام المقبلة.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الملف شهد تحولات غير متوقعة في الفترة الأخيرة، رغم أن اللاعب كان قد أبدى في وقت سابق رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة بقميص برشلونة. غير أن إدارة أتلتيكو مدريد تتمسك بخدمات مهاجمها، وترفض فكرة بيعه، لا سيما لأحد منافسيها المباشرين في الدوري الإسباني.

وبحسب التقرير، فإن الطريق الوحيد أمام برشلونة لإتمام الصفقة يتمثل في تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والمُقدّر بـ500 مليون يورو، وهو رقم يجعل إتمام التعاقد شبه مستحيل في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن يعود ألفاريز إلى التدريبات يوم 10 أغسطس، رفقة زملائه الذين شاركوا في نهائي كأس العالم، حيث سينضم إلى كتيبة المدرب دييجو سيميوني. وتبقى الأنظار موجهة نحو موقف اللاعب، وما إذا كان سيصعّد من أجل فرض رحيله، سواء عند عودته أو خلال اجتماعات تسبق ذلك.

في المقابل، يتمسك أتلتيكو ببقاء اللاعب، إدراكًا لصعوبة تعويضه في سوق الانتقالات. ومع ذلك، قد يضطر النادي للبحث عن مخرج عبر بيعه خارج إسبانيا في حال تصاعد الأزمة، حيث برز اسما أرسنال وباريس سان جيرمان كوجهتين محتملتين.

لكن هذا السيناريو لا يلقى قبولًا لدى اللاعب، الذي يفضّل الاستمرار في الدوري الإسباني، في وقت يرفض فيه أتلتيكو فكرة انتقاله إلى منافس مباشر.

ورغم ذلك، فإن هذه الخيارات بدأت تتلاشى؛ إذ تشير تقارير إلى تحركات باريس سان جيرمان للتعاقد مع فيران توريس، ما قد يقلل من اهتمامه بضم ألفاريز. كما أن النادي الباريسي سبق أن تراجع عن الصفقة بعد تلقيه إشارات بعدم رغبة اللاعب في الانتقال إلى فرنسا.

في سياق متصل، قد يدخل ريال مدريد على خط الأحداث، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل فينيسيوس جونيور، الذي لم يجدد عقده حتى الآن، مع تبقي عام واحد فقط على نهايته.

أما أرسنال، فيركّز حاليًا على ملف فينيسيوس، ما يجعل احتمالية تحركه نحو ألفاريز محدودة، خاصة في حال إتمام الصفقة. كما أن فكرة إدخال فيكتور غيوكيريس ضمن صفقة تبادلية لم تحظَ بدعم، بعد تأكيد المدرب ميكيل أرتيتا اعتماده على اللاعب في الموسم المقبل.

كما طُرحت أسماء مثل جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس ضمن خيارات محتملة، لكنها لا تثير اهتمامًا كبيرًا داخل أتلتيكو مدريد.

في المحصلة، بدأ العد التنازلي لعودة ألفاريز إلى تدريبات فريقه، في وقت يتمسك فيه النادي باستمراره لموسم إضافي، بينما لا يبدو أن برشلونة مستعد للدخول في مغامرة مالية كبرى، رغم عرضه السابق الذي بلغ 100 مليون يورو.