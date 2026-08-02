اقتربت رحلة التونسي محمد علي بن رمضان مع الأهلي من نهايتها، بعدما توصل النادي إلى اتفاق نهائي مع الشمال القطري بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المفاوضات بين الناديين انتهت بنجاح بعد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات التي شهدت تفاهمًا كبيرًا بين الجانبين، مستفيدين من العلاقة الجيدة التي تجمع إدارة الأهلي بنظيرتها في الشمال.

وأوضح المصدر أن الأهلي تمسك بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع قيمة اللاعب، خاصة أنه كان قد استثمر مبلغًا كبيرًا للتعاقد معه، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية تلبي مطالب جميع الأطراف.

وأشار إلى أن بن رمضان لم يبد أي اعتراض على خوض تجربة جديدة في الدوري القطري، بل رحب منذ البداية بفكرة الانتقال، وهو ما ساهم في تسريع إنهاء المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي.

وأكد المصدر أن انتقال اللاعب سيكون من خلال بيع نهائي، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية خروجه على سبيل الإعارة، موضحًا أن العقود جرى توقيعها بالفعل، ولم يتبق سوى استكمال بعض الإجراءات الروتينية قبل سفر اللاعب إلى الدوحة.