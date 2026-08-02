يخوض ناديي الزمالك وبيراميدز منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد من الدور التمهيدي الأول، بعدما استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إعفاء 3 أندية فقط من هذا الدور.

ويمثل الزمالك وبيراميدز مصر في الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الأهلي وزد ضمن بطولة الكونفدرالية الإفريقية، خلال الموسم الجديد، موسم 2026-2027.

ووفقًا لصحيفة «البطولة» المغربية، فإن الاتحاد الإفريقي قرر إعفاء أندية صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، ونهضة بركان المغربي سيتم إعفاءهم من المشاركة في الدور التمهيدي بالبطولة.

وكشفت الصحيفة المغربية أن هذا القرار يأتي وفقًا للتنصيف المتقدم الخاص بتلك الأندية، في الوقت الذي ستشارك فيه بقية الأندية المشاركة بالدور التمهيدي بالشكل الطبيعي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إقامة قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في الثانية ظهر الخميس المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.

في سياق متصل استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إعفاء النادي الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، خلال الموسم المقبل، موسم 2026-2027.

ويأتي قرار الاتحاد الإفريقي بإعفاء الأهلي من خوض الدور التمهيدي الأول في الكونفيدرالية، بعدما حافظ على صدارة تصنيف أندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن يبدأ الفريق مشواره مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر.