أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مساء السبت أولى فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، بمحافظات إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهد الافتتاح إقامة عروض فنية على المسرح الروماني برأس البر، بحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، نجوى كيوان مدير عام فرع ثقافة دمياط، والعديد من الإعلاميين، وبحضور جماهيري كبير.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، حيث قدمت الفرقة عددًا من الاستعراضات المستوحاة من التراث الشعبي الصعيدي، منها: التحميلة، العصاية، الغزل، عروسة المولد، كما قدم المطرب أحمد ظاهر أغنية "سلم على لما قابلني"، إلى جانب رقصة التنورة التي تفاعل معها الجمهور.

وأكد الفنان أحمد الشافعي أن الثقافة تحرص على الوصول بالفنون إلى الجمهور في أماكن وجوده، من خلال تقديم عروض متنوعة لفرق الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بالمصايف والشواطئ، بهدف نشر الفنون وإضفاء أجواء من المتعة والثقافة على روادها.

كما أوضح أن البرنامج يضم فرق الفنون الشعبية والفرق التلقائية وفرق الموسيقى العربية، في إطار تقديم خدمة ثقافية وفنية للمصطافين.

وتتواصل الفعاليات غدا الأحد مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، فيما تقدم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضها على مسرح دمياط الجديدة.

ويتضمن البرنامج 57 عرضا فنيا، منها 38 عرضا تقام على المسرح الروماني برأس البر ومسرح دمياط الجديدة خلال الفترة من 1 حتى 25 أغسطس، إلى جانب 19 عرضا فنيا على مسرح جمصة خلال الفترة من 3 حتى يوم 26 من الشهر نفسه.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظتي دمياط والدقهلية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرعي ثقافة دمياط والدقهلية، ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة لتعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي، وإتاحة الفنون للجميع خلال الإجازة الصيفية.