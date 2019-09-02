عبد الحفيظ يوجه رسالة لفايلر: «هتنجح بينا وهننجح بيك»

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذي تعاقد معه النادي خلفا للمدرب السابق الأوروجواياني مارتن لاسارتي.

ورحب عبد الحفيظ بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة رينيه فايلر، وجهازه المعاون، خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي، اليوم، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام.

كما وجه المدرب العام الشكر للجهاز الفني القديم لما قدمه من مجهودات كبيرة مع النادي خلال الفترة الماضية.

وأضاف قائلا: “في النادي الأهلي نستكمل دائمًا عمل بعضنا البعض، ونسلم جميعًا الراية لبعضنا البعض. ونتمني التوفيق للجهاز الفني الجديد في رحلته القادمة مع الفريق، وهناك عمل كثير ينتظر الجميع من أجل الاستعداد بقوة للمرحلة الهامة الحالية.”

وأتم في النهاية موجها رسالة لفايلر قائلا: "سوف تنجح بنا، وننجح بك فنحن سعداء لتوليك المهمة والجميع جاهز للعمل وبقوة من أجل تجاوز تحديات المرحلة الحالية".