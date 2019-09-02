في 2 سبتمبر عام 1963 ولد صوت متميز وجميل، اقتحم الساحة الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وحاز على حب الجمهور، رغم تواجده وسط أسماء كبيرة من المطربين في فترة التسعينيات أمثال عمر دياب، وهاني شاكر، ومحمد فؤاد، ومحمد منير، ومحمد ثروت، وعلي الحجار، وغيرهم؛ إلا أن صوته فرض نفسه على الجميع، إنه الراحل عامر منيب.

درس عامر منيب في كلية التجارة، وتخرج منها وعين معيداً بها، وحصل على الماجيستير والدكتوراه، وكان دخوله المجال الغنائي بالصدفة، رغم أنه من بيت فني فجدته الراحلة ماري منيب الفنانة الكوميدية الشهيرة، أثناء غناءه بالصدفة في سهرة بأحد الفنادق لأصدقاءه تصداف وجود الملحن حلمي بكر وعدد من الفنانين الذين شجعوه لدخول الساحة الفنية.

دخل منيب عالم السينما بعد 11 عاما، من أول ألبوم غنائي له، فهو مثل الكثير من المطربين الذين سعوا لتوسيع قاعدتهم الجماهيرية بالوصول لجمهور السينما، مثل محمد فؤاد الذي سبقه بأعوام بفيلم "إسماعيلية رايح جاي"، ومصطفى قمر بـ"الحب الأول" وغيرهم.

ولقى عامر نجاح بفيلمه الأول، ولكن فيلمه الثاني واجه بعض الهجوم، حيث كتبت الناقدة حنان شومان في كتابها "السينما من الواقع المر إلى الأحلام": "أما عامر منيب الذي قد كسب أريضة واسعة بفيلمه الأول سحر العيون، فإنه لم يفقدها فقط بفيلمه الثاني بل فقد كل الأراضي..".

وتستعرض "الشروق" في ذكرى ميلاده الـ59 أفلام عامر منيب في السينما..

- سحر العيون

فيلم رومانسي لا يخلو من الكوميديا، يحكي قصة شاب يمتلك شركة للدعاية والإعلان تستغل فتاة السحر لكي يقع في غرامها، وتعمل معه في المكتب رغم الفروق الاجتماعية والثقافية بينهما.

كان هذا أول أفلام عامر منيب على الشاشة وشاركه فيه نيلي كريم وحلا شيحة ومحمد لطفي وسوسن بدر وحسن حسني، وكان إنتاج عام 2002، ومن تأليف نهى العمروسي، وإخراج فخر الدين نجيدة.

- كيمو وأنتيمو

يروي الفيلم قصة صديقين من الإسكندرية، أحدهما مطرب، والآخر ملحن، يقرران الرحيل للقاهرة للمشاركة في برنامج غنائي، ويقيمان في "بنسيون" صغير، ويقع البطل "كيمو" في حب ابنه صاحب الـ"بنسيون" التي تساعده وتحاول تشجيعه ليصل لحلمه كمطرب مشهور، ويتعرض لموقف حرج حيث يطلب منه صديقه أن يستعير صوته في إحدى الحفلات.

الفيلم من بطولة طارق عبدالعزيز، ووحيد سيف، وإيناس النجار، ويوسف عيد، وأحمد عقل، وتأليف أحمد البيه وأخرجه حامد سعيد عام 2004.

- الغواص

يدور الفيلم في إطار الأكشن، حيث يشتعل الصراع بين زوجين منفصلين حول أحقية كل منهما بتربية ابنهما، ويعمل الزوج - عامر منيب - غواص ومنفصل تماماً عن العالم، ويتعرض لضغوط الرجل الثاني في حياة زوجته.

شارك في الفيلم حسن حسني، وسامي العدل، والطفل خالد منيب، ومن تأليف عبدالفتاح البلتاجي وإخراج فخرج الدين نجيدة.

- كامل الأوصاف

يروي الفيلم عن قصة شاب ثري يعود من السفر، بسبب رغبة والده في أن يتزوج، ومن خلال علاقات الأب يحاول إقامة حفل كبير يضم مجموعة من الفتايات ليختار ابنه زوجة له، ولكن الابن يعجب بفتاة يلتقي بها بالصدفة، وفي نفس الوقت تقع أخت أميرة في حبه، ورغم اختلاف شخصية الاختين إلا أن "سيف" يحتار بينهما فلكل منهما طباع جذبته.

ويعقد الفيلم مقارنة بين فكرين مختلفين، متمثلاً في شخصية كلا الأختين، إحداهما متحررة للغاية والثانية متدينة جداً، وشارك في الفيلم حسن حسني ورجاء الجداوي وخالد سرحان وإيمي، ومن تأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري.

- أخوة في بيت الجهراء

هو الفيلم الذي شارك فيه عامر في عام رحيله الأخير -2011- ولم يعرض الفيلم حتى الآن، ويحكي عن الصراع بين الأخوة على الميراث.

ويجسد عامر شخصية الأخ الصغير الذي تخرج من الجامعة، ويحاول الحصول على ميراثه من أخيه الكبير ولديهم أخ آخر لا يتدخل في الأمر ويكتفي بما يتركه له الأخر الأكبر.

وشارك في الفيلم ماجد الكدواني والممثل الكويتي عبدالإمام عبدالله، ومن تأليف عبدالبر محروس، والفيلم من انتاج كويتي.