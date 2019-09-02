السعودية تعين رئيسا جديدا لشركة «أرامكو» خلفا لوزير الطاقة

قال مسؤول سعودي، إن المملكة عينت العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح، بهدف فصل وزارة الطاقة عن أرامكو، وتجنب أي تضارب في المصالح؛ حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج أن طرح حصة في أرامكو، للاكتتاب العام والذي يمكن أن يكون الأكبر على مستوى العالم، هو جزء رئيسي من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوقف اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

كان قد تم وقف عملية الاكتتاب العام الماضي حيث ركزت أرامكو على الاستحواذ على حصة اغلبية في شركة حكومية للكيماويات بقيمة 69 مليار دولار .

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه يتوقع أن تصل قيمة أرامكو إلى أكثر من تريليوني دولار، لكن المحللين يرون أن 5ر1 تريليون دولار أكثر واقعية.

ومع ذلك ، تسارعت عملية الاكتتاب العام مرة أخرى بعدما اكملت أرامكو بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار في شهر أبريل. ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن البنوك الدولية بدأت تستعد الاسبوع الماضي لللمشاركة في الأكتتاب العام .

وقالت هيليما كروفت ، كبيرة استراتيجي السلع في إر بي سي كابيتال "أظن أنهم يريدون تسريع الجدول الزمني للاكتتاب العام..السلطات السعودية تريد اعطاء احساس بان هذه القضية ملحة بوصفهامشروع هام لولي العهد ".

وذكرت بلومبرج ان خطوة تعيين الرميان تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لصندوق الاستثمار العام ، الذي من المقرر ان يتلقي عائدات من الاكتتاب العام لارامكو لإعادة الاستثمار داخل المملكة وخارجها.

ونقلت بلومبرج عن أوليفر جاكوب ، العضو المنتدب في شركة بيتروماتركس للاستشارات في سويسرا. "الفالح لم يحقق السعر الذي كانت ترغب فيه السعودية لبرميل النفط الذي يخدم ميزانية السعودية. هناك تكهنات بشأن ارتباط الأسعار بالاكتتاب العام، وأنهم يريدون أسعارًا اعلى للحصول على التقييم الذي يرغبون فيه للاكتتاب ".

وتريد السعودية أن يكون سعر البرميل 80 دولارا لتحقيق التوازن في ميزانيتها ، وفقا لبحث اجراه صندوق النقد الدولي وبلومبرج إنتليجنس.