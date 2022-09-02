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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 90 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 6:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 6:18 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 90 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، في الوقت الذي تتباطأ فيه موجة الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 89 ألفا و586 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 317 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 23 مليونا و417 ألفا و425 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 64 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و940 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وارتفع عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة إلى 508 مرضى.

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