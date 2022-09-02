مدرب اليونايتد يعلن غياب مهاجمه عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

يغيب الفرنسي أنطوني مارسيال مجددا عن مانشستر يونايتد هذا الاسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه الهولندي إيرك تن هاج مدرب الفريق إلى تجهيز صفقته الجديدة البرازيلي أنطوني لمواجهة أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تن هاج خسر أمام برايتون وبرينتفورد في أولى مبارياته مع الفريق، لكن المدير الفني الهولندي حقق فوزا مهما على ليفربول، ثم كرر الفوز بنتيجة 1 / صفر مرتين في آخر مباراتين.

وغاب المهاجم الفرنسي مارسيال عن أول مباراتين من الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة، قبل أن يعود للمشاركة في الشوط الثاني أمام ليفربول، حيث صنع الهدف الثاني لفريقه والذي سجله ماركوس راشفورد.

لكن شكوى اللاعب من وتر آخيل أبعدته عن الفوز على ساوثهامبتون وليستر سيتي، في الوقت الذي سيغيب فيه اللاعب مجددا عن مواجهة قوية مع أرسنال في ملعب "أولد ترافورد" يوم الأحد.

وقال تن هاج: "أنطوني مارسيال لن يتواجد في مباراة الأحد، لا يمكنني القول الآن متى سيكون قادرا على المشاركة مجددا".

وغاب الثنائي لوك شاو وآرون وان بيساكا عن مباراة أمس التي فاز فيها الفريق على ليستر 1 / صفر في ملعب "كينج باور" بسبب ألام بسيطة.

وبسؤاله عن مدى جاهزيتهم لمباراة يوم الأحد قال تن هاج: "من الصعب الحديث عن ذلك حينما يتعلق الأمر بلوك شاو وآرون".