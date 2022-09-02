 الكرملين: بوتين يحضر مناورات فوستوك 2022 في 6 سبتمبر - بوابة الشروق
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الكرملين: بوتين يحضر مناورات فوستوك 2022 في 6 سبتمبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:08 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 7:08 م

أفاد السكريتر الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور ويطلع على فعاليات مناورات "فوستوك 22 للقوات المسلحة" في 6 من سبتمبر الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، عن بيسكوف للصحفين قوله: "سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رحلته إلى الشرق الأقصى بزيارة كامتشاتكا في 4 سبتمبر وسيكون هناك يوم عمل كامل في كامتشاتكا، وفي 6 سبتمبر الجاري سيحضر فعاليات من مناورات فوستوك 2022 في فلاديفوستوك".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022" (فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.


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