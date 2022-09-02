مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: تضرر 33 مليون شخص جراء الفيضانات في باكستان

تعكف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على حشد الموارد والموظفين لزيادة مساعداتها في باكستان لدعم المجتمعات المحلية واللاجئين في المناطق التي دمرتها الفيضانات الكارثية.

صرح بذلك ماثيو سالمارش، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

وبحسب المفوضية ،تضرر حوالي 33 مليون شخص بسبب الأمطار الموسمية والفيضانات التي استمرت لأسابيع، في مناطق واسعة والتي أدت لمقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة حوالي 1600 آخرين وإلحاق أضرار لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وأضافت أن حوالي 300 ألف منزل دمرت وتضررأكثر من 650 ألف، بسبب الأمطار والفيضانات.

ودمرت سبل العيش بسبب تدمير المحاصيل وتأثر مليوني فدان بشكل سلبي ونفق حوالي 730 ألف رأس من الماشية كما أدت الأمطار الموسمية وذوبان الجليد إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للاتصالات وشبكات الطرق.

قال مسؤولون باكستانيون في وقت سابق إن أفراد فرق الإنقاذ في جنوبي باكستان يسعون جاهدين اليوم الجمعة لإجلاء ملايين الأشخاص من القرى النائية، في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلق وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهاب، إن جهود الإنقاذ في إقليم السند، الذي كان أكثر الأقاليم تضررا في سلسلة الفيضانات التي حدثت منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية.

وتابع وهاب الذي كان يشرف على عملية الإجلاء "إنه سباق مع الزمن".

وقالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن إن "ثلث باكستان على الأقل -وهي مساحة بحجم بريطانيا تقريبًا - كانت تغمرها المياه منذ أسابيع.

ووصفت الوزيرة الفيضانات بأنها كارثة ناجمة عن المناخ ذات أبعاد هائلة، على نحو يشكل تهديدًا وجوديًا لباكستان.

ومن جانبه، قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال إن :"حوالي 45% من الأراضي الزراعية في البلاد دُمّرت بسبب الفيضانات، حيث بلغ إجمالي حجم الخسائر نحو 10 مليارات دولار.

وفي سياق متصل، قال الخبير البيئي قمر زمان تشودري: "كل ما يحدث يجب فهمه في إطار التغير المناخي وتأثيره على الدول الفقيرة".

وفاض الجزء الباكستاني من نهر السند، والذي يتدفق من جبال الهيمالايا إلى بحر العرب في الجنوب، مرة أخرى على ضفافه بعد هطول أمطار غزيرة على الجبال الأسبوع الماضي.