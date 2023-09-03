مؤسسة نوبل تمتنع عن دعوة روسيا وبيلاروس وإيران لحفل توزيع الجوائز عقب موجة انتقادات

من المقرر ألا تتم دعوة سفراء روسيا وبيلاروس وإيران إلى حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام في ستوكهولم بسبب موجة انتقادات حادة لخطط دعوة هؤلاء السفراء لحضور الحفل.



وقالت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة السويدية مقرا لها في بيان اليوم السبت: "نحن ندرك ردود الفعل القوية في السويد، لذلك، اختار مجلس إدارة مؤسسة نوبل تكرار استثناء العام الماضي للممارسة العادية، أي عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروس وإيران"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ووصف أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، القرار في منشور على فيسبوك بأنه "انتصار للإنسانية".



وكانت المؤسسة أعلنت يوم الخميس أنها ستدعو ممثلي الدول الثلاث، والعودة إلى ممارسة يعود تاريخها إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.



وسيتم الإعلان عن الجوائز السنوية في الفترة من 2 أكتوبر إلى 9 أكتوبر، ومن المقرر إقامة حفل الجوائز في ستوكهولم في 10 ديسمبر. وقالت المؤسسة إن جميع السفراء سيظلون موضع ترحيب في حفل منفصل في أوسلو، في 10 ديسمبر أيضا، للاحتفال بجائزة السلام لهذا العام.