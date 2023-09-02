رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد للمبعوث الأممي ضرورة تشكيل حكومة موحدة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبر حسابه على "فيسبوك"، بأن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وأكد عقيلة صالح مجددا على "ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات".

ومن جانبه، أوضح باتيلي، أنه "لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبية لرغبة الشعب الليبي".