مدبولي يستعرض إنجازات الدولة منذ 2014 وحتى الآن: طفرة في الصحة والتعليم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى المصرية عندما تولى حقيبة وزارة الإسكان بلغت 12%، مشيرًا إلى أن نسبته تقترب اليوم من 65%.

وتعهد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، بتغطية القرى المصرية بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، مع الانتهاء من جميع مراحل مشروع «حياة كريمة».

وأشار إلى اختلاف شكل الحركة في مصر وشبكات الطرق الموجودة، مقارنة بالوضع قبل عام 2014، مناشدًا المواطنين حساب الوقت الذي يستغرقه الانتقال من مكان لآخر خلال تلك الفترة.

وأضاف: «عملنا موانئ بمعنى الكلمة عشان نتكلم عن تجارة وحركة، وشهدنا تحسين وسائل النقل الجماعي، شوفوا أفلام زمان شكل الأتوبيسات العامة والناس المتشعبطة والأتوبيس مايل وهو ماشي»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «فيروس سي كان ينهش في أجساد المصريين»، مؤكدًا أن الدولة حققت تجربة نجاح على مستوى العالم تتم الإشادة بها، بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس.

وأشاد بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مضيفًا: «عندما عرضت وزيرة الصحة السابقة المبادرة على الرئيس، كان لدينا أقل من 30 ألف شخص، والآن وصلنا إلى 2.8 مليون مواطن يجرون عمليات ضمن المبادرة».

وذكر أن المواطن يدفع مبلغًا رمزيًا يصل إلى 480 جنيهًا، لإجراء عمليات ضمن المبادرة، بنيها زراعة كبد وكلى وقلب مفتوح، رغم أن تكلفة العملية تصل إلى مليون جنيه.

وأفاد بأن كثافات الفصول قبل 2014، كانت تتراوح ما بين 120 إلى 150 طالبًا في الفصل الواحد، مؤكدًا أنها لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد الآن.