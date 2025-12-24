مصطفى مدبولي: استغلال المباني الحكومية بوسط القاهرة بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة حصرت جميع المباني المملوكة لها في قلب القاهرة بعد نقل الموظفين من هذه المباني وإخلائها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وتحديدًا سياحية وأنشطة تخلق فرص عمل كثيرة.

وأوضح أن هذه المباني نُقلت إلى الصندوق السيادي الذي تكمن وظيفته في تعظيم الأصول والاستفادة منها، مشيرًا إلى تلقي الصندوق عروضًا من مجموعات استثمارية تقوم على فكرة الشراكة.

ونوه بأنه تتم إتاحة هذه المباني بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أنه هذه المباني لا يتم بيعها وتظل مملوكة للدولة.

وأفاد بأن ما يتم طرحه يكون بنظام حق الاستغلال أو حق الانتفاع، حيث يتم إجراء التطوير ويكون للدولة نسبة من عائد هذا التطوير فيما يتولى المستثمر الإنفاق عليها.

ولفت إلى أن هناك مناقشات تجرى مع مجموعات استثمارية كبيرة، باعتبار أن الهدف هو إشراك أكبر عدد من المستثمرين، وبالتالي يتم البحث عن أفضل العروض في هذا الإطار.