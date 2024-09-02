أونروا: تطعيم 87 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مخيمات وسط قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الوسطى من قطاع غزة دخلت يومها الثاني.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن فرق أونروا وشركاءها تمكنوا في اليوم الأول فقط، من الوصول إلى حوالي 87 ألف طفل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوكالة إلى مواصلة الجهود لإعطاء هذا اللقاح الأساسي للأطفال، مضيفة: «لكن ما هم في أمس الحاجة إليه هو وقف إطلاق النار الآن».

اليوم، دخلت حملة التطعيم ضد #شلل_الأطفال في المناطق الوسطى من #غزة يومها الثاني.



في اليوم الأول فقط، تمكنت فرق #الأونروا وشركاؤها من الوصول إلى حوالي 87 ألف طفل وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.



تتواصل الجهود لإعطاء هذا اللقاح الأساسي للأطفال، لكن ما هم في أمس الحاجة إليه هو… pic.twitter.com/gdC99ZOfqq — الأونروا (@UNRWAarabic) September 2, 2024

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي، إصابة رضيع بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.

ويقول مسئولون في منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 90 بالمئة من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما أربعة أسابيع حتى تنجح حملة التطعيم ضد الفيروس.