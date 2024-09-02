الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية ويعتقل عددا من الفلسطينيين

شنت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام مكثفة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.



واعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن "الاحتلال اعتقل الشاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح".

وأشارت المصادر إلى أن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت المخيم، وتمركزت في حارة السوق وسط المخيم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الاثنين، ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، حيث اقتحم عدد من من الآليات العسكرية الضاحية من جهتها الغربية، وجابت شوارعها الرئيسية وتمركزت في حارة النعالوة ومحيط دوار المهداوي.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت خلال عملية الاقتحام.

وفيما لا يزال الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على مدينة جنين ومخيمها، آظهرت مقاطع مصورة آثار الدمار الذي خلفه الجيش بأحد المساجد في بلدة السيلة الحارثية بجنين فجر الاثنين.

واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان في جنين فجر اليوم، وأطلقت النار واعتدت على طواقم الإسعاف بساحة مخيم جنين بعد التنسيق لإخراج إحدى العائلات من المخيم.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه منازل المواطنين في حي الهدف بالمخيم.

وأفادت وكالة "شهاب" بأن القوات الإسرائيلية "اقتحمت منزل الأسير زكريا الزبيدي في مخيم جنين، وبعد ذلك قامت بتفجير المنزل".

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كفردان غرب المدينة وداهمت عددا من المنازل.



وأفادت وكالة "شهاب" بأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا "قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في البلدة".

وأظهر مقطع فيديو جانب من اقتحام القوات الإسرائيلية المتواصل لبلدة إماتين شرق مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية حولت منزلا في بلدة اماتين لمركز تحقيق ميداني مع الشبان الفلسطينيين.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شبان خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنة بعد مداهمة منزلها في شارع فطاير بمدينة نابلس.

ورصد فيديو لحظة قيام القوات الإسرائيلية بتنفذ عمليات هدم في قرية الديوك بمدينة أريحا.

وأسفرت العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية حتى أمس الأحد، عن استشهاد 25 مواطنا، بينهم 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 679.

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.