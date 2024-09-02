سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب بعقد جلسة طارئة بشأن المحتجزين

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لبحث وضع المحتجزين بغزة.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية ببدء إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبرام صفقة تبادل.

وأضافت الشبكة أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات ومطار بن جوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن نتنياهو اخترع عقبة محور فيلادلفيا لإحباط التوصل إلى صفقة لمنع سقوط حكومته.

وتُصرّ إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو على استمرار سيطرتها العسكرية على محوري فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة حماس بانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.