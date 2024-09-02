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ودع أحمد المحصي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس حتى 8 سبتمبر الجاري من الدور ثمن النهائي .

وخسر أحمد المحصي من التشيكي بيتر لوفاس بنتيجة الأشواط 3-2 ليودع المنافسات من ثمن النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط 7-11 و 12-10 و 10-12 و 12-10 و 8-11.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، وهي: رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة ،باراتايكوندو، التجديف، بوتشا والباراكانوي.

وحققت مصر خلال المشاركات السابقة في دورات الألعاب البارالمبية 184 ميدالية متنوعة منها 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.