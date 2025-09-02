جالاتا سراي يعلن تعاقده مع جوندوجان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي جالاتا سراي التركي تعاقده مع إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر.

وقال جالاتا سراي في بيان عبر موقعه الرسمي:" تم التوصل إلى اتفاق مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بشأن انتقال اللاعب المحترف إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر".

أضاف:" تم توقيع عقد مع اللاعب يمتد حتى نهاية موسم 2026/2027، وفقًا للشروط التالية:

يتقاضى اللاعب مبلغًا صافياً مضمونًا قدره 4,500,000 يورو عن موسم 2025/2026.

ويتقاضى المبلغ نفسه (4,500,000 يورو) عن موسم 2026/2027، وبهذا يُعلن الأمر باحترام للرأي العام".

ويأتي انتقال جوندوجان إلى جالاتا سراي بعد خروجه من حسابات الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.