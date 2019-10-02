صلاح يقود كتيبة ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن التشكيل الرسمي للفريق أمام سالزبورج في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون

الوسط: جيني فينالدوم - جوردان هندرسون - فابينهو

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني

وكان ليفربول قد خسر أولى مواجهاته بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، أمام نابولي الإيطالي في ملعب الأخير (2-0).