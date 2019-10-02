توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى الفيوم ضمن خطة 2020

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعي لعدد من قرى المحافظة، بحضور المهندس محمود حسن مدير عام شركة غاز الفيوم والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس وعدد من مسئولي شركة الغاز بالفيوم.

خلال الاجتماع تم مناقشة خطة 2020 والقرى المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي لها ومدة التنفيذ ومراحل بدأ العمل ومد الخطوط والشبكات، حيث أكد المحافظ ضرورة توفير جميع مستلزمات التوصيل من مهمات وخامات ومعدات لإنهاء توصيل الغاز الطبيعي للقرى المستهدفة خلال عام 2020.

الجدير بالذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 225 ألف منزل بالمحافظة حتى الآن، وتم توصيل الغاز الطبيعي تقريبا لـ1200 عميل تجاري تشمل (مخبز – مطعم - محل تجاري) بالمحافظة، بالإضافة إلى توصيل الغاز الـ40 مصنعا بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بالإضافة إلى خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى 30 ألف منزل سنوياً.

وكلف محافظ الفيوم رؤساء المدن بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات حتي يتم توصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من المنازل في أقرب وقت.