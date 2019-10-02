متعب يروي ذكريات مشاركته بجانب صلاح في أولمبياد لندن

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تحدث عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن اللعب بجوار محمد صلاح نجم ليفربول، في أولمبياد لندن 2012، وعن حظوظ المنتخب الأوليمبي في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان هاني رمزي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي حينها قد اصطحب 3 لاعبين من المنتخب الأول للمشاركة في أولمبياد لندن 2012، وهم عماد متعب وأحمد فتحي ومحمد أبوتريكة.

وقال متعب خلال حفل القرعة:"اللعب بجوار محمد صلاح في أولمبياد لندن 2012، كان ممتعا وذلك لأنه لاعب يستغل المساحات ويرهق دفاعات الخصوم".

وواصل:"لعبت في أولمبياد لندن 2012 مع المنتخب الأولمبي رفقة محمد أبوتريكة وأحمد فتحي وكنت سعيدا بذلك، لعبنا مباراة تاريخية أمام منتخب البرازيل، وقدمنا مستوى رائع وقتها".

وعن المنتخب الأوليمبي:"أعتقد أنه يستطيع التأهل للأولمبياد، وذلك لامتلاكه العديد من المواهب، بالإضافة إلى خبرات مديره الفني شوقي غريب".

وكان متعب قد أختير لسحب قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أجريت مساء الأربعاء، في الإسكندرية، ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة بمصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل 8 منتخبات إفريقية.