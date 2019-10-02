الزملوط يتفقد مشروع زراعة 7 آلاف شجرة استعدادا للعيد القومي للوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مدخل مدينة الخارجة لمتابعة سير العمل والتجهيزات بمبادرة زراعة 7 آلاف شجرة، والتي سيتم إطلاقها غدا الخميس، ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ60، وذلك لتجميل وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، بمشاركة طلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد وطلاب المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة.

وأكد المحافظ على زراعة الأشجار علي جانبي الطريق، بدءا من مقر جامعة الوادي الجديد وحتى معبد هيبس الأثري، مع ضرورة توفير مصدر مياه دائم للأشجار المنزرعة لضمان استمرارها، بالإضافة إلى سرعة الاتهاء من رفع كفاءه الحديقة الواقعة بمدخل المطار.