العربية للتصنيع تتعاون مع السويدي الكتروميتر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة الشمسية

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عماد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي الكتروميتر مصر، توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة المختلفة.

تأتي تلك المباحثات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التواجد المصري بالدول الإفريقية وتلبية إحتياجات مشروعات التنمية محليا وإفريقيا، بالشراكة والتكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية.

وأوضح التراس، أنه تم الإتفاق علي تبادل الخبرات الفنية والتعاون والشراكة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة الشمسية والإلكترونيات وكافة مشروعات التنمية بالسوق المحلي والإفريقي، لافتا إلي التحضير والتنسيق مع شركة السويدي للمشاركة في مؤتمر الإستثمار الإفريقي، والإسبوع الصناعي الإفريقي، وأسبوع البنية الأساسية في إفريقيا، وصنع في إفريقيا، وإستثمر في إفريقيا.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن دراسة التصنيع المشترك للعدادات الذكية والمسبقة الدفع والعادية للكهرباء والغاز والمياه وشبكاتها ووحدات الإتصال والسوفت وير الخاص بها، وايضا معامل الإختبار ومراكز الصيانة، مشيرا إلي تدريب الأشقاء الأفارقة بالهيئة العربية للتصنيع علي ماكينات CNC.

كما أكد التراس، أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الإفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء، لافتا إلي دخول الهيئة فى تحالف مع عدد من الشركات المصرية ومنها شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الوطنية بالإضافة إلي شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الإفريقية.

من جانبه أشاد المهندس عماد زكي السويدي، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة السويدي للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتنفيذ مشروعات التنمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي.

كما أوضح السويدي، أنه تم الاتفاق علي تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة العربية للتصنيع وشركة السويدي لدراسة الاحتياجات بدول القارة الإفريقية، ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية تنموية بعدد من الدول الإفريقية.