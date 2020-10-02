رئيس المجلس الأوروبي يتمنى الشفاء العاجل لترامب بعد إصابته بكورونا

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أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عن أمنياته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته بـ"شفاء سريع" بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الاثنين بفيروس كورونا.

وقال ميشيل على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "#كوفيد-19- معركة، سنواصل خوضها كل يوم أينما نكون".

وكان ترامب كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.

وقال ترامب: "الليلة، ثبت إصابتي أنا وميلانيا بكوفيد-19 وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور. وسنجتاز هذا الأمر معا!".