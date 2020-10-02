رئيس المجلس الأوروبي يتمنى الشفاء العاجل لترامب بعد إصابته بكورونا

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عن أمنياته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته بـ"شفاء سريع" بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الاثنين بفيروس كورونا.
وقال ميشيل على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "#كوفيد-19- معركة، سنواصل خوضها كل يوم أينما نكون".
وكان ترامب كتب عبر صفحته على تويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بكوفيد -19 وسيخضعان للحجر الصحي.
وقال ترامب: "الليلة، ثبت إصابتي أنا وميلانيا بكوفيد-19 وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور. وسنجتاز هذا الأمر معا!".