هشام طلعت مصطفى يستقبل وزير الإسكان ونظيره السعودي ووفدا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية في مدينتي

استقبل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، ظهر اليوم في مدينتي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، ووفدا سعوديا رفيع المستوى ضم عددا من كبار المسئولين ورجال الاعمال البارزين بالمملكة.

واصطحب هشام طلعت مصطفى، كل من وزير الإسكان والوفد السعودي المرافق في جولة داخل المدينة.

وفي بداية الجولة اطلع هشام طلعت المسئولين والوفد الزائر على مكونات المدينة الواقعة على مساحة ٨ الاف فدان من فوق البوابة الرئيسية للمدينة في اطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.

بعد ذلك، اصطحب هشام طلعت المسئولين في جولة لعدد من عناصر المدينة حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية بمدينتي، مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ونادي مدينتي الرياضي ونادي الجولف والمدرسة البريطانية والمنطقة الحرفية التجارية والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة.

وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه الشديد بما شاهدوه من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى بما يضاهي المدن العالمية.

ومن جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة المسئولين مؤكداً أن مدينتى أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التى يطورها القطاع الخاص فى مصر والمنطقة ما يجعلها محط أنظار واهتمام كبار المسئولين والمستثمرين في المنطقة.

وأشار إلى اعتزازه الكبير بأن تكون " مدينتي " التي تطورها - مجموعة طلعت مصطفى الوطنية - نموذجا يفخر به كل المصريين.