النمسا تسجل 12 ألفا و589 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

سجلت النمسا 12 ألفا و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و144 ألفا و116، والوفيات إلى 20 ألفا و754.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 19 مليونا و329 ألفا و330 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.