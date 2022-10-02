4 سعوديين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات ضخمة بسبب التزوير

قالت النيابة العامة السعودية، إنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بالنيابة العامة، قوله إن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير "محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج".



وأضاف أن هذه الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.



وأشار إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى "20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها".