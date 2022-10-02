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مصر
رئيس المركز الثقافي القبطي يهنئ شيخ الأزهر بذكرى المولد النبوي
وزيرة الهجرة تستقبل مساعد وزير الخارجية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية
تضامن النواب: العالم يقابل تحديات ضخمة علينا جميعا التكاتف لمواجهتها
شيخ الأزهر والسفير المالي يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك
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غدا.. السعودية توقع مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد بالرياض
الدفاع التشيكية: طيارينا يتدربون على استخدام مروحيات هجومية في قاعدة بندلتون الأمريكية
اختراق هاتف ليز تراس و25 من أعضاء حكومتها.. وبيع البيانات مقابل 6.49 جنيه إسترليني
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تدريبات تأهيلية لجمعة وعاشور في مران الزمالك
فيريرا يتابع حالة إمام عاشور
بنزيما يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني
رأي
فن
المخرج رؤوف عبد العزيز يبدأ تصوير تياترو
كريم عبدالعزيز عن مسلسل الحشاشين: تلجت لما عرفت.. وسعيد بالتعاون مجددا مع بيتر ميمي
بالتعاون مع نقابة الممثلين.. مسلسل «تياترو» يجمع بين الدراما والمسرح
الحلقة الأولى من مسلسل دوبامين تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي
مال وأعمال
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مواطن
وزير التموين: استلام 25 ألف طن أرز شعير من المزارعين حتى الآن
وزير الزراعة: تعتلي مصر المرتبة الأولى عالميا بإجمالي 18% من الإنتاج العالمي للتمور
نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد.. الوفد الاقتصادي الكويتي يشيد بنقلة مصر النوعية في القطاعات التنموية
حوادث وقضايا
مصرع عامل نظافة وإصابة آخر صدمتهما سيارة ملاكي بالشيخ زايد
انهيار سور مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة.. نائب: لازم مصيبة تحصل علشان نتحرك؟!
مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو
رضا حجازي ينعى الطالبة ضحية انهيار سور مدرسة المعتمدية بكرداسة.. ويحيل المسؤولين للتحقيق
تليفزيون
عمرو الليثي رئيسا لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي
محافظ كفر الشيخ: التأكد من توفر كل الخدمات بالمدارس والجامعات