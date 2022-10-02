غدا.. السعودية توقع مذكرة إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد بالرياض

الدفاع التشيكية: طيارينا يتدربون على استخدام مروحيات هجومية في قاعدة بندلتون الأمريكية

اختراق هاتف ليز تراس و25 من أعضاء حكومتها.. وبيع البيانات مقابل 6.49 جنيه إسترليني