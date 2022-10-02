توقعات بوصول العجز التجاري في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي هذا العام

قالت هيئة بحثية خاصة، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قياسيا يقدر بنحو 50 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن المعهد الكوري للبحث الاقتصادي القول إنه من المرجح أن يصل العجز التجاري نحو 48 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى مستوى عجز يتم تسجيله منذ بدء تجميع البيانات عام 1964.

وبذلك سوف يكون حجم العجز أكثر من ضعف العجز التجاري الذي تم تسجيله عام 1996 وبلغ 6ر20 مليار دولار قبل أن تتعرض البلاد للأزمة المالية الآسيوية عامي 1997 و1998.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت عجزا تجاريا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر الماضي، حيث تباطأت الصادرات في ظل التراجع العالمي وارتفاع فواتير الوارادات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. وقد سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا يقدر بـ77ر3 مليار دولار الشهر الماضي.

وكان انخفاض العملة المحلية أمام الدولار قد أدى لارتفاع أسعار الواردات، وكانت عملة "وون" قد تراجعت بنسبة 17% أمام الدولار حتى الآن في ظل السياسة النقدية الصارمة التي يتبناها بنك الاحتياط الأمريكي.