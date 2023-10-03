بعد دقائق من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية، أدلى فوزي بأول تصريحاته وذلك، خلال هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc».



وحملت تصريحات المستشار محمود فوزي، 18 رسالة تستعرض «الشروق» على النحو التالي:



- تكليفي برئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي شرف كبير ومهمة ثقيلة دقيقة



- سنكون حريصين على الالتزام بأدق المعايير



- نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وإنجازاته.. وأزعم أننا لن نحتاج جهودا كبيرة (في الحملة) وسنحتاج للتنظيم الذي لن أتولاه بمفردي



- كثير من التفاصيل سنعكف للعمل عليه وأرجو من الله أن يوفقنا ونكون على قدر هذه الثقة وهذه المسئولية



- نعاهد الله على بذل كل المجهود ونوافي الحملة بأعلى المعايير الممكنة



- أشرف أنني الممثل القانوني لحملة الرئيس ورئيسها وسأعبر عن مصالح الحملة بكل ما أوتيت من قوة



- الرئيس دعا المصريين للمشاركة في الانتخاب وممارسة حقهم في اختيار الرئيس.. المشاركة مهمة



- سنتبع القانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة.. إذا التزمنا بذلك ستكون المنافسة شريفة والانتخابات ستكون تعددية وتنافسية



- المحافظة على أخلاقيات الحملة أمر مفروغ منه.. والرئيس عبر عن ذلك بوضوح.. نحترم حق الترشح للجميع والانتخابات التعددية أمر مهم ومفيد والأخلاقيات حاكمة



- نحن نتعلم هذه الأخلاقيات من الرئيس نفسه.. الرئيس طوال السنوات الماضية أبدى خلقا حسنا ورفيعا في كل المواقف والمناسبات ونحن ملتزمون بالأداب والأخلاق والمعايير المهنية



- اعتذرت عن عدم الاستمرار في منصبي كأمين عام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتفرغ لرئاسة الحملة والتمثيل القانوني للرئيس



- المبادئ لا تتغير ولا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل المقاعد.. المعايير وواضحة وعادلة ومنصفة سنتبع العدالة والإنصاف في كل تصرفاتنا.. اللي مش هنرضاه على نفسنا مش هنرضاه على غيرنا



- نتعلم الأخلاق الراقية من الرئيس وسنمضي على هذا المسار



- مشاركة المصريين هي الأهم، والانتخاب حق وواجب ويجب أن يمارس الجميع حقوقه ويؤدي ما عليه لبلده تجاه



- سأجلس مع زملائي في الحملة وسأتلقى التوجيهات العامة من الرئيس لوضع خطة يتم السير عليها في المرحلة المقبلة



- أول خطوة في الحملة هي تدشين صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي وسنتبع فيها معايير الشفافية والعلانية ونطلع الرأي العام على كل التفاصيل أولا بأول



- سيكون بيننا وبين وسائل الإعلام تواصل فعال حرصا على حق المواطنين في المعرفة وفي الإلمام بالتفاصيل الكاملة لهذا الاستحقاق الانتخابي



- نحن نفصل تماما بين منصب الرئيس كرئيس للجمهورية وبين كونه مرشحا لانتخابات الرئاسة.. الأمر ليس به تداخل.. وضعنا خطوطا واضحة تفصل بين الرئيس كرئيس والرئيس كمرشح



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية وأن يكون ممثله القانوني بها.



وقال الرئيس في تدوينة على «فيسبوك»: «بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي ، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر».







يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.