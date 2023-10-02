بغداد ترفض الضربات التركية على إقليم كردستان العراق

قال الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، إن العراق لا يقبل الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق، ويأمل في التوصل لاتفاق مع تركيا لحل تلك المشكلة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "الحدث" الإخبارية، فيما لم يتضح بعد إن كانت المقابلة قد تم تصويرها قبل أو بعد أحدث ضربات نفذتها تركيا على شمال العراق.

وكان هجوم "إرهابي" استهدف، الأحد، مبان تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية شن ضربات جوية على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، الذي تبنى الحزب الهجوم في العاصمة التركية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشن الجيش التركي مرارا عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان وفي منطقة سنجار.

وكشف مسئول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية أن ضربات جوية شنتها تركيا استهدفت مواقع عديدة في إقليم كردستان في شمال العراق.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأنها شنت "عملية جوية" في شمال العراق؛ من أجل "تحييد حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.

وأوضحت الوزارة أن "عملية جوية شنت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق، لمنع الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا"، على حد قولها.