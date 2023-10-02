أول رد رسمي من الاتحاد الآسيوي على إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلغاء مواجهة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، وإحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

وكان لاعبو الاتحاد قد رفضوا خوض مواجهة سباهان الإيراني على ملعب "نقش جهان"؛ بسبب تواجد تمثال لـ قاسم سليماني في أرضية الملعب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023/24 بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة».

وأضاف البيان: «ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين».

وأتم: «وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة».