وزير التموين: تطوير المطاحن كان بتوجيه رئاسي لتحقيق قيمة مضافة على القمح

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير المطاحن كان بتوجيه رئاسي، لتحقيق قيمة مضافة على القمح.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الدولة تعمل بكل طاقاتها في صناعة الطحن، موضحا أن ما كان يعمل في القطاع الخاص بـ50% أصبح يعمل بنسبة 100% بسبب احتياجات السودان وليبيا.

وأشار إلى وضع خطة متكاملة لتطوير المطاحن سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، لافتا إلى تطوير تسعة مطاحن ورفع القدرة الإنتاجية لها من 8500 طن يوميا إلى 19 ألفا و700 طن، بتكلفة 500 مليون جنيه.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.