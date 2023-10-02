سعر صرف الدولار يتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس

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أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 13ر1% ليصل إلى 075ر99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 9ر0% ليصل إلى 83ر98 روبل.

وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 71ر0% ليصل إلى 05ر104 روبل.

وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 44ر0% ليصل إلى إلى 55ر13 روبل.