سعر صرف الدولار يتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي.
وبحلول الساعة 14:23 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 13ر1% ليصل إلى 075ر99 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 14:42 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 9ر0% ليصل إلى 83ر98 روبل.
وعلى صعيد متصل، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 71ر0% ليصل إلى 05ر104 روبل.
وارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 44ر0% ليصل إلى إلى 55ر13 روبل.