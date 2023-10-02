الرئيس السيسي: خطة محطات المعالجة استهدفت كل أنواع مياه الصرف

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة إنشاء محطة معالجة متطورة استهدفت التعامل مع كل المياه القادمة من الصرف الزراعي أو الصرف الصناعي أو الصرف الصحي.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أن الهدف من هذه المحطات معالجة المياه وإلقائها مرة أخرى في المجاري المائية.

وتابع: «بنضيف مياه صالحة مع معالجة أخرى مع كمية المياه اللي بتنزل في نهر النيل.. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها».

وأشار إلى أن إنشاء محطات معالجة لإنتاج مليار متر مكعب مياه لمليون مواطن قادمين أمر غير ممكن، معقبا: «محدش يقدر عليه.. مش هنقدر نوفر ده».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.