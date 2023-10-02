وصول طائرتين ضمن الجسر الجوي القطري لمساعدة المتضررين من الفيضانات في ليبيا

وصلت اليوم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية الطائرتان التاسعة والعاشرة، تحملان على متنهما 65 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستجابة طارئة للوضع الإنساني الراهن في ليبيا وذلك استكمالا للجسر الجوي القطري لمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات والسيول في شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وتضمنت المساعدات مستلزمات إيواء ومواد غذائية وإغاثية ومواد طبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.

‎وأكدت دولة قطر تضامنها التام مع دولة ليبيا، ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مواجهة كارثة الفيضانات والسيول.