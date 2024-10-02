أهالي غزة يحتفون بصواريخ إيرانية أضاءت سماء القطاع

في حين كانت الصواريخ الإيرانية تدك كل إسرائيل، كان الأهالي في قطاع غزة يهللون فرحا وتعالت صيحات التكبير بهذا المشهد الذي لم يفهموه بسبب عزلتهم عن العالم الخارجي.



وأظهر مقطع فيديو مصور من داخل قطاع غزة الذي أضاءت ليله وظلامه الدامس صواريخ الحرس الثوري الإيراني التي ضربت إسرائيل من شمالها إلى جنوبها.

ويقول مصور الفيديو الذي تظهر في حديثه مشاعر الفرحة: "سماء غزة الآن، والنيران تشتعل في البحر ما الذي يحترق هناك لا ندري.. لا نعرف شيء، لكن نعرف أن هناك ما يسقط عليهم (إسرائيل)".

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم "رداً على اغتيال إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة.. تم استهداف قواعد ومقرات مهمة في الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان "إذا رد الكيان الصهيوني على الاستهداف الإيراني فإنه سيواجه بهجمات أعنف"، موضحا أنه تم تنفيذ موجة من الضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.