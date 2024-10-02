الأمم المتحدة تستعد لبدء الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن المنظمة تستعد لبدء الجولة الثانية من تطعيم نحو 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال، منتصف أكتوبر.

وأشار إلى توزيع مكملات غذائية خلال حملة التطعيم، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وتلقى نحو 560 الف طفل دون سن العاشرة التطعيم ضد شلل الأطفال خلال الجولة الأولى من حملة تطعيم طارئة أجريت على ثلاث مراحل في الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر 2024 في قطاع غزة.

وقدمت الحملة التي استمرت 12 يومًا لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النمط 2 إلى 558963 طفلًا، بعد تخطيط وتنسيق دقيقين. وشمل ذلك استخدام شبكة واسعة من الفِرَق، وإجراء التطعيم في مواقع ثابتة مختارة في المرافق الصحية والمواقع الميدانية، بحسب الموقع الرسمي لليونسيف.

وقد عملت الفِرَق المتنقلة وفرق تطعيم الأطفال العابرين بنشاط لإيصال التطعيمات إلى الأسر التي تعيش في دور الإيواء والخيام ومخيمات النازحين، إلى جانب تواصل العاملين في مجال صحة المجتمع مع الأسر لزيادة الوعي قبل الحملة وأثناءها.

وفي كل مرحلة، جرى الاتفاق على تنفيذ هُدنة إنسانية خاصة بكل منطقة لمدة تسع ساعات يوميًا، لضمان سلامة المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين، وتمكين تنفيذ جهود التطعيم.