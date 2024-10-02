الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل قائد فرقة بمعارك جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميًا مساء الأربعاء، مقتل ضابط كوماندوز في وحدة «إيغوز» خلال معارك جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن «النقيب إيتان يتسحاق أوستر، البالغ من العمر 22 عامًا، سقط في معركة بجنوب لبنان».

وقالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن جنديين إسرائيليين قتلا وجرح 18 آخرون خلال اشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن حزب الله قصف المنطقة الحدودية في الشمال مما أدى لإصابات في صفوف الجيش.

وأشارت إلى أن «مروحيات عسكرية تنقل المصابين هبطت في مستشفيات رمبام في حيفا وزيف بصفد ولينسون وسط إسرائيل».

Write to Amr Mohamed