قال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا الخميس يشهد الاحتفال بتخرج دفعات من الكليات العسكرية، لأول مرة من مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «أيها الشعب المصري العظيم، ونحن في شهر الانتصارات أكتوبر.. ومرور ٥١ عاما على تحطيم الجيش الإسرائيلي يوم السادس من أكتوبر ٧٣، ترقبوا المفاجأة غدًا الخميس وعند الخامسة مساء، وخلال احتفال مصر بتخرج دفعات من الكليات العسكرية لأول مرة من مقر القيادة الإستراتيجية (الأوكتاجون)».

وأضاف: «احتفال مبهر يليق بشهر الانتصارات، استعدوا وترقبوا وافتخروا بخير أجناد الأرض.. سحقناهم منذ ٥١ عامًا.. وهذا هو النصر الحقيقي».

واختتم: «دائمًا المنتصر هو من يفرض السلام.. ومن حقق النصر في الحرب الجيش المصري العظيم الذي استعاد أرضه كاملة، دون التخلي عن شبر واحد.. نمتلك القوة والقدرة والردع للدفاع عن حدودنا وأمننا القومي.... إنها مصر».