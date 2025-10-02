محافظ أسيوط يشارك البابا تواضروس افتتاح نادي الإيمان 2

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في افتتاح "نادي الإيمان 2" بمزرعة كيرلومينا بالوادي الأسيوطي التابع لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، بعزبة الأقباط بقرية العتمانية بمركز البداري وذلك بحضور الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

كما شارك في الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق وعدد من الأساقفة والرهبان والكهنة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويضم النادي الجديد حمام سباحة مغطى على مساحة 1000 متر مربع، ملحقًا به 12 شاليه وفندق مجهز على أعلى مستوى، فضلًا عن مساحات خضراء ولاند سكيب متكامل، بما يجعله مؤهلًا لاستضافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، فضلًا عن المؤتمرات والحفلات، بعد أن استغرق العمل فيه 6 سنوات متواصلة.

وفي كلمته، رحب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالبابا تواضروس الثاني وجميع الأساقفة والرهبان والكهنة، مؤكدًا أن اليوم يمثل فرحة كبيرة لمحافظة أسيوط منذ قدوم البابا إليها، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا الصرح يعكس روح التأخي والمودة والمحبة بين جميع أبناء الوطن، وهي القيم التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دومًا لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع مصر، فهذا المشروع ثمرة تعاون وجهد مشترك، ويؤكد أن ما يجمعنا من وحدة ومحبة هو الأساس لكل ما يتم من مشروعات على أرض مصر.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على جهوده في دعم وتعضيد هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتفتح آفاقًا جديدة لمشروعات أخرى بالمحافظة كما شكر نيافة الأنبا يوأنس على الاستقبال وطقس الأغابي معبرا عن سعادته بقضاء الوقت في هذا المكان الجميل الذي يعكس عمل الإنسان مع الطبيعة في إظهار الجمال، وهذا المشروع ليس مجرد منشأة رياضية واجتماعية بل رسالة قومية لتربية أبنائنا على الانتماء والوفاء للوطن.

فيما رحب نيافة الأنبا يوأنس، بمحافظ أسيوط والبابا تواضروس مشيرًا إلى أن هذا المشروع جاء ثمرة عمل جاد استمر لسنوات طويلة ليصبح اليوم منارة جديدة للأنشطة المتنوعة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في إنجازه ليخدم أبناء أسيوط والمحافظات المجاورة.