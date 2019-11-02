لماذا يبكي المولود الجديد كثيرا؟ الإجابة في 6 أسباب

يبكي الأطفال كثيرًا بعد الولادة وهذا أمر قد تراه الأمهات مزعجًا في بعض الأحيان لأن الطفل يكون هادئ وفجأة يبدأ في البكاء أو يستيقظ من النوم يبكي، وعلى قدر ما هو مزعج هو مقلق أيضًا لأن الرضع غير قادرين على التعبير عن أنفسهم ولهذا تضطر الأم إلى البحث عن سبب البكاء.

وحسبما ذكر موقع "imaggino"، فإن هناك 6 أسباب تدفع الطفل إلى البكاء:-

1- في مقدمة أسباب بكاء الأطفال الشعور بالجوع؛ حيث إن الرضع يشعرون بالجوع معظم الوقت وكلما بكى فهذا يدل على شعوره بالتوتر لعدم إيجاده الطعام، وفي بعض الأحيان لا يشعر الطفل بالجوع الكثير بل يحتاج إلى أن يشعر بوجود الأم بجانبه من خلال الرضاعة.

2- السبب الثاني لبكاء الطفل هو عدم شعوره بالارتياح، وهذا يمكن أن يكون بسبب عدم ارتداء ملابس مريحة ولهذا يجب أن تكون الملابس فضفاضة لتريح الجسم، بجانب الاهتمام بالحفاضة لأنها إذا كانت متسخة تجعل الطفل يشعر بإنزعاج وتهيج في البشرة وهذا يتسبب في ألم بالجلد.

3- الحاجة إلى الدفء؛ بشرة الطفل حساسة ولا يحب الاستحمام الكثير بسبب تغير درجات الحرارة ولذلك من الأفضل عدم الإفراط في تلبيسهم ملابس ثقيلة فضلا عن توفير حرارة دافئة بالغرفة.

4- يمكن أن يبكي الأطفال أيضًا بسبب رغبتهم في الشعور بالراحة والرغبة في النوم والهدوء والتواجد في مكان خال من الضوضاء، ولذلك حينما يبكي الرضيع على الأم محاولة إطفاء الأنوار له وأطفاء التلفزيون أيضًا فيمكن أن يكون يمتلك رغبة في الراحة.

5 - رغبة الطفل في وضع شيء في فمه كأنه يرضع من الأم وإذا لم يجد شيء يمتصه بفمه فيبكي وهذا يمكن التغلب عليه بالرضاعة.

6- رغبة الطفل في اللهو وشعوره بالملل، فحاولي توفير بعض الألعاب الذي تناسب سنه سواء كان في شهوره الأولى أو تخطى عمره العام؛ لأن ذلك سيخفف عنه ويشتت ذهنه.