احتفل العالم أول أمس الموافق 31 من أكتوبر الماضي بعيد الهالوين، الذي يتميز بمظاهر الرعب وارتداء الملابس المخيفة للظهور على هيئة زومبي، وسماع الموسيقى المخيفة، وممارسة لعبة خدعة أم حلوى التي يحصل من خلالها الأطفال على كميات كبيرة من الحلويات.

ووسط هذه الضجة المرعبة التي سيطرت على شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الغربية، ظهرت الحيوانات وهى تحتفل بالهالوين أيضًا، من خلال ارتدائها للملابس المرعبة والمضحكة التي احضرها أصحابهم من متاجر الملابس التنكرية.

وعرض موقع "Thirty Mile Zone" الأمريكي، مجموعة من صور الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط وأيضًا الدجاج، وهى ترتدي ملابس الهالوين، وتقف لالتقاط صورًا لها برغبة أصحابها في وضع الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدرجت ملابس الحيوانات في الهالوين، بين بروكة شعر وفراء وأقنعة مخيفة وقباعات كلاسيكية، وأزياء الساحرة الشريرة التي تطير على عصا سحرية، إضافة إلى ملابس الأبطال الخارقين وأزياء عروس البحر ورواد الفضاء.

وتستعرض "الشروق" عددًا من هذه الصور.